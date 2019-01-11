В Лас-Вегасе завершается CES 2019, крупнейшая технологическая выставка мира. Многие мировые производители представили свои концепты и уникальные разработки. О некоторых мы уже рассказывали, а сегодня решили уделить внимание лидеру по продаже ноутбуков Lenovo. Компания обновила свои флагманские модели, а также представила новые игровые конфигурации.

Филипп Трофимов: "Из новинок Lenovo на этой выставке самое интересное, ну или по-крайней мере самое красивое, это Yoga S940, что-то невероятно тоненькое, легкое, но при этом довольно мощное. Процессор Сore i7, куча памяти, огромный SD-накопитель, дисплей 4K, при этом сделанный по смартфонной моде, со скругленными гранями и практически без рамочек. Но, во-первых, нужно понимать, что за эту красоту придется изрядно заплатить. Цены для России еще не назвали, но это будет хорошо за 100 000 рублей.

И второй момент, слово Yoga в названии не должно вводить в заблуждение. Это не Yoga, почему это назвали Yoga совершенно непонятно, оно никуда не раскладывается, тут даже дисплей не сенсор." Подробности в программе – Вести.net.