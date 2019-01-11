Несмотря на повышение с 1 января 2019-го на 2% ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России, цены на игры и приложения в магазинах App Store и Google Play пока остаются прежними.

При этом в квитанциях, которые компании присылают пользователям после покупки (приобретение приложения, оформление подписки на платный сервис и т.п.), произошли изменения. Хотя итоговая стоимость осталась прежней, стоимость без НДС сократилась, а ставка НДС указана новая, 20%.

Например, оформляя месячную подписку на стриминговый сервис Apple Music, россиянин по-прежнему заплатит 169 рублей. Однако стоимость подписки без НДС снизилась со 143,22 до 140,83 рубля. Аналогичным образом поступила и Google: дополнительные расходы компания взяла на себя.