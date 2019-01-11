На сайте одного из самых популярных кроссплатформенных приложений для просмотра видео, VLC Player, счетчик только что преодолел отметку в 3 миллиарда загрузок. Цифра включает в себя скачивания всех версий программы (с 0.7.2) для всех платформ с февраля 2005 года.

Больше всего загрузок программы, умеющей воспроизводить видео и музыку практически во всех мыслимых форматах, приходится на платформу Windows — примерно 2,45 млрд. 270 млн раз пользователи скачали VLC для десктопных операционок Apple (OS X/macOS), 240 млн — для Android, 29 млн — для iOS. Остальные скачивания приходятся на различные дистрибутивы Linux, а также исходный код программы.

Представители разработчика VLC, компании VideoLAN, рассказали Variety, что в настоящее время примерно четверть скачиваний приходится на мобильные платформы. По их словам, в планах создателей популярного плеера внедрение поддержки технологии AirPlay в Android-версию приложения. Это позволит транслировать видео по домашней сети Wi-Fi с мобильного устройства на Apple TV или любой из новых телевизоров (включая модели Samsung, LG и Sony линейки 2019 года), поддерживающих технологию.

Кроме того, на CES демонстрировался находящий пока в разработке VR-режим плеера. С его помощью владельцы шлемов виртуальной реальности, таких как HTC Vive, смогут смотреть видео в виртуальном кинотеатре.