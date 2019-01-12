Издание TechCrunch опубликовало накануне расследование, в котором уличило принадлежащий Microsoft поисковик Bing в том, что он позволяет и даже помогает находить порнографические изображения с несовершеннолетними. Расследование провели в сотрудничестве с израильской фирмой AntiToxin Technologies, специализирующейся на онлайн-безопасности.

Исследователи предупреждают, что попытки повторить их действия могут считаться преступлением. Хотя речь и не идет об изображениях половых актов с несовершеннолетними, поисковик выдавал по специфическим запросам картинки, классифицируемые по законодательству многих стран мира как детское порно.

Bing, пишет TechCrunch, не только находил незаконные снимки, но и в секции рекомендаций предлагал больше аналогичных изображений. Поисковик Microsoft первым среди IT-компаний стал использовать систему автоматической фильтрации незаконных изображений PhotoDNA, однако это не помогло.

В компании в ответ на запрос TechCrunch пообещали немедленно принять меры к блокировке незаконного контента в Bing. Тем не менее, на момент публикации TechCrunch по некоторым из использованных в исследовании AntiToxin запросов по-прежнему обнаруживалась детская порнография.