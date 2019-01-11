Компания Microsoft разослала участникам программы Insider Preview очередную тестовую сборку Windows 10 под номером 18312. Она содержит в себе важное изменение: теперь, при следующем апдейте, система будет заранее резервировать себе 7 гигабайт дискового пространства, чтобы процесс обновления прошел максимально гладко и без ошибок.

Недостаток свободного места — одна из самых распространенных причин, по которым Windows 10 не может установить апдейт. Выделенный дополнительный объем под файлы должен защитить от сбоев и гарантировать, что все пакеты обновления будут установлены.

7 ГБ — средний объем пространства, который "съест" следующая версия Windows 10. Точный размер занимаемого места будет зависеть от указанного пользователем набора функций и языковых пакетов.

Windows 10 и без того требует значительного свободного места на диске: как до обновления (для скачивания и распаковки файлов), так и после (для старой Windows 10, чтобы пользователь в случае ошибок мог "откатиться" к предыдущей версии).

Скорее всего, новая функция будет добавлена весной, с очередным обновлением Windows 10. Сейчас при установки апдейта система не проверяет, достаточно ли на диске свободного места. Если окажется, что его не хватает, процесс обновления автоматически прекращается.