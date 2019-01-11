Компания Apple зарегистрировала права на "умную" ткань, которая может использоваться при производстве одежды, управляемой со смартфона. В таком случае предмет гардероба, например перчатки или футболка, мог бы выступать в роли самостоятельного устройства, отслеживая пульс, давление и другие показатели здоровья своего владельца и передавая их на "айфон".

На патентную заявку производителя i-устройств, озаглавленную "Ткань со встроенными электрическими компонентами", обратило внимание издание Apple Insider. В документе детально описываются нюансы создания "умной" ткани из переплетающихся токопроводящих и электроизоляционных волокон. Эта "проводка", объясняют инженеры Apple, может быть подключена к более традиционным электронным компонентам, таким как датчики или устройства вывода.

Технология открывает широкие перспективы. Apple могла бы наладить выпуск смарт-одежды, подключаемой к iPhone, iPad и другим продуктам: например, спортивной повязки на голову, считающей расход калорий, или головного убора, воспроизводящего музыку через встроенные наушники. Также "умную" ткань можно применить при изготовлении ремешка для часов Apple Watch с интегрированными элементами управления и камерой.

Регистрация Apple прав на ткань для смарт-одежды вовсе не означает, что такие продукты обязательно поступят в продажу. Компания нередко получает патенты "на всякий случай", поэтому придуманные ею идеи могут быть никогда не реализованы в коммерческих продуктах.