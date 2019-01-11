Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выложил фотографию тяжелой ракеты-носителя Starship (бывшая BFR), которая будет использоваться для полетов на Луну и на Марс. Снимок был сделан на космодроме SpaceX в Техасе. Как написал бизнесмен в твиттере, изображение — реальная фотография, на которой запечатлена вторая ступень космического корабля, а не картинка, сгененированная на компьютере.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz — Elon Musk (@elonmusk) 11 января 2019 г.

"Только что завершили сборку прототипа ракеты Starship на космодроме SpaceX в Техасе, — сказал Маск. — Это реальное изображение, не рендеринг". Подлинность слов предпринимателя подтвердили люди, проезжавшие мимо комплекса SpaceX.

Корпус ракеты изготовлен из нержавеющей стали — высокопрочного материала, но тем не менее весящего намного больше, чем углеродное волокно, алюминий или титан, широко используемые в космической промышленности. Однако, по мнению Маска, нержавеющая сталь более устойчива к экстремальным температурам, что делает её более подходящей для ракет такого типа.

Показанный на снимках прототип Starship предназначен для испытательских суборбитальных полетов, которые начнутся в марте. Орбитальная версия корабля будет выше, с более толстой оболочкой и плавной изогнутой носовой секцией. Её запуск намечен на 2020 год.