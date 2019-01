Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выложил фотографию тяжелой ракеты-носителя Starship (бывшая BFR), которая будет использоваться для полетов на Луну и на Марс. Снимок был сделан на космодроме SpaceX в Техасе. Как написал бизнесмен в твиттере, изображение — реальная фотография, на которой запечатлена вторая ступень космического корабля, а не картинка, сгененированная на компьютере.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz