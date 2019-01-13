Беспилотный автомобиль "Яндекса" покоряет Лас-Вегас, как устроен невероятно большой телевизор и что делает Apple на выставке, в которой не участвует — главные темы крупнейшего шоу потребительской электроники в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этой программе:

— Главное отличие нынешней выставки CES 2019 от предыдущих — участие в ней компании Apple. Не официальное, но вполне зримое: от троллинга конкурентов при помощи рекламы до неожиданного объявления о сотрудничестве с Samsung.

— Именно выставка в Лас-Вегасе всегда была главной площадкой для анонсов новых телевизоров. Так случилось и в этом году: главные конкуренты на этом рынке, Samsung и LG, представили на CES 2019 как инновационные, так и уже готовые к отправке в магазины решения.

— Intel на CES 2019 постаралась доказать, что остается лидером все ПК-индустрии. Получилось ли?

— Lenovo Yoga S940 — одна из самых интересных новинок, представленных в Лас-Вегасе текущим лидером рынка персональных компьютеров. Невероятно тонкий и легкий ноутбук с мощной начинкой и дисплеем 4K, которому, по нынешней смартфонной моде, скруглили углы.

— Samsung не стала показывать на CES свой сгибаемый смартфон, зато китайцы (мало кому известная компания Royole) — показали. Причем на родине производителя устройство уже поступило в продажу.

— Техновыставки давно уже мутируют в автосалоны. В Лас-Вегасе свои беспилотный автомобиль показывал российский "Яндекс", но подробнее об этом — в следующем выпуске.