Apple — далеко не единственная компания, столкнувшаяся с резким падением спроса на свои устройства в конце 2018-го. Свежая статистика показывает, пишет Business Insider, что всем производителям становится все труднее убедить потребителей сменить работающий старый смартфон на новый.

Банк Credit Suisse поделился с клиентами оценкой текущего положения на рынке смартфонов и прогнозом на ближайшее будущее. Выводы аналитиков неутешительны: рынок в настоящее время находится буквально в свободном падении. "Дна пока не видно", — предупреждает банк.

В Credit Suisse пересмотрели прогноз производства смартфонов на последние три месяца 2018-го — предполагается, что по сравнению с тем же периодом 2017-го падение составит 3%, до 357 млн штук. Но по-настоящему резко рынок начнет падать в первом квартале 2019-го: на 19% до 289 млн.

То есть объемы производства окажутся на рекордно низком с 2013-го года уровне. Стоит отметить, что показатель производства смартфонов в первом квартале падает уже пять лет подряд — основные новинки появляются весной и осенью, а пик продаж традиционно приходится на последние месяцы года.