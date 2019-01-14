Стартап Lime, частично финансируемый Uber, оценивающийся в 2-3 миллиарда долларов и предлагающий во многих городах мира сервис проката велосипедов и электросамокатов, столкнулся с неожиданным саботажем со стороны собственного оборудования.

Как пишет TechCrunch, в швейцарских Цюрихе и Базеле произошло сразу несколько неприятных инцидентов: посреди поездки электросамокаты Lime выключались и резко тормозили, из-за чего их арендаторы падали и получали травмы.

Lime объявила о временном прекращении обслуживания в этих двух городах. В электронной рассылке клиентам компания сообщила, что все самокаты проверят на исправность в мастерских. Также расследование ведется относительно того, могли ли внезапные остановки быть вызваны сбоем в программном обеспечении. Возможно, бортовой компьютер неожиданно перезагружался, после чего активировалась защита от кражи.

Все пользователи Lime в Цюрихе и Базеле получат по 15 минут аренды бесплатно после возобновления обслуживания, однако когда именно это произойдет — пока неизвестно. К концу 2018-го Lime планировала запустить сервис в 25 городах Европы, однако удалось сделать это только в 18. Причем во многих городах дело ограничилось велосипедами.