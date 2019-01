В сентябре 2017-го года компания Apple анонсировала выход зарядной станции AirPower, которая должна была обеспечивать одновременную беспроводную зарядку нескольких устройств, например, iPhone, Apple Watch и AirPods со специальным футляром. Зарядные коврики с поддержкой двух устройств стандарта Qi уже есть на рынке, но они не могут заряжать Apple Watch — часы используют несовместимую версию стандарта.

Apple исходно переоценила свои возможности: спустя год с лишним после анонса AirPower так и не вышла, а все упоминания о ней исчезли с сайта компании. Тем не менее, если верить сообщению в гонконгском твиттер-аккаунте ChargerLAB, скоро устройство может появиться на прилавках магазинов.

Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx