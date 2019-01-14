В сентябре 2017-го года компания Apple анонсировала выход зарядной станции AirPower, которая должна была обеспечивать одновременную беспроводную зарядку нескольких устройств, например, iPhone, Apple Watch и AirPods со специальным футляром. Зарядные коврики с поддержкой двух устройств стандарта Qi уже есть на рынке, но они не могут заряжать Apple Watch — часы используют несовместимую версию стандарта.

Apple исходно переоценила свои возможности: спустя год с лишним после анонса AirPower так и не вышла, а все упоминания о ней исчезли с сайта компании. Тем не менее, если верить сообщению в гонконгском твиттер-аккаунте ChargerLAB, скоро устройство может появиться на прилавках магазинов.

"Молния: AirPower близко. Мы только что узнали из заслуживающих доверия источника в цепочке поставок, что производитель Luxshare Precision уже начал производство беспроводного зарядного коврика AirPower. Luxshare Precision также является производителем [беспроводных наушников] AirPods и USB-C кабелей Apple".

В подтверждение информации ChargerLAB приводит скриншот переписки в мессенджере WeChat, где собеседник пишет о старте производства AirPower. Информация о том, что AirPower будет выпускать для Apple именно Luxshare, появлялась еще в 2017-м. При этом компания будет не единственным производителем: якобы 21 января сборку AirPower начнет и давний партнер Apple, Pegatron. От сотрудника Pegatron ChargerLAB получили сведения об устройстве инновационного зарядника. Он, якобы, использует три слоя зарядных катушек в конфигурации (снизу вверх) 8-7-7.

​Bloomberg: Apple добавит в AirPods шумоподавлениечитайте также

По слухам, выход на рынок AirPower задержался из-за многочисленных технических проблем, связанных с перегревом, интерференцией и эффективностью. Осенью 2018-го появились сообщения, что выпуск AirPower соостоится в первом квартале 2019-го.

#Apple #слухи #беспроводная зарядка #аксессуары