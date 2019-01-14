Руководство Huawei уволило сотрудника, арестованного на прошлой неделе в Польше по обвинениям в шпионаже. Несмотря на заявления спецслужб о том, что действия директора местного отдела продаж Вэйцзина Вана не имели прямого отношения к Huawei, китайский производитель решил освободить его от занимаемой должности из-за порчи делового имиджа.

"В соответствии с условиями трудового договора Huawei, мы приняли это решение, поскольку инцидент причинил ущерб репутации Huawei, — цитирует Reuters пресс-службу компании. — Huawei соблюдает применяемое законодательство и нормативные акты в тех странах, где она работает, и мы требуем от каждого сотрудника соблюдения законов и норм в тех странах, где они находятся".

Гражданин Китая Вэйцзин Ван (экс-сотрудник китайского консульства в Гданьске, присоединившийся к Huawei в 2011 году) и гражданин Польши Петр Д. (бывший сотрудник Национального агентства внутренней безопасности) были задержаны на прошлой неделе. По версии следствия, подозреваемые сотрудничали с китайскими спецслужбами. Если мужчин признают виновными, их могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.

Представители китайского посольства в Польше заявили, что КНР выступает решительно против "умышленной клеветы" и "неоправданной фальсификации". По их словам, дипмиссия будет защищать законные права и интересы граждан Китая.

Польское подразделение Orange, сотрудником которого является Петр Д., недавно сотрудничало c Huawei по развертыванию мобильных сетей 5-го поколения. Власти опасаются, что оборудование китайской фирмы, применяемое для выстраивания коммуникационной инфраструктуры, может представлять угрозу национальной безопасности и использоваться для слежки за гражданами.

В Huawei все обвинения отрицают, однако запрет на ввоз её 5G-оборудования по соображениям национальной безопасности уже ввели Новая Зеландия и Австралия. Власти Норвегии на прошлой неделе заявили, что планируют исключить комплектующие китайцев из инфраструктуры для 5G-сетей.

После ареста подозреваемых в шпионаже министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский призвал власти Евросоюза и НАТО выработать совместную позицию по поводу того, следует ли запрещать продукцию Huawei.