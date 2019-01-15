Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, определила лучшие товары на рынке беспроводных аудиогарнитур. Проанализировав 84 модели по различным показателям (качество звука, качество его передачи, функциональность, удобство и прочность), эксперты составили топ-10 самых качественных Bluetooth-наушников.

Для удобства исследователи разделили устройства по типам конструкции: на полноразмерные, накладные, вставные, а также с технологией костной проводимости. Испытывали наушники в лондонской лаборатории, работающей по стандарту ISO 17025 (норма качества, принятая Международной организацией по стандартизации).

Качество передачи звукового сигнала, прочность и функциональность наушников измерялись на оборудовании, но к оценке качества звучания и удобства использования были привлечены люди: команда из пяти человек разных возрастов, включающая композиторов и музыкальных педагогов.

В пятерку лучших по качеству передачи сигнала (оценивался уровень акустической утечки, наличие помех, качество шумоподавления и так далее) вошли модели производства Audio-Technica, Marshall и Sennheiser. Самыми функциональными (комплектация, есть ли у "ушей" кнопки, можно ли принимать звонки) признали устройства от Beats, AKG, Motorola, Jabra и Monster, самыми прочными — Beoplay H7 (2 место) и Apple Airpods MMEF2ZM/A (4 место).

"Из двух извечных конкурентов — Samsung Gear IconX (16-е место) и Apple Airpods (19-е место) — по функциональности, качеству и передаче звука лучше оказались Samsung, зато Apple выиграли в комфортности и прочности", — сообщили Вестям.Hi-tech в Роскачестве.

По итогам анализа первую десятку лучших моделей по всем показателям составили:

1 место: Sony WH-1000XM2;

2 место: Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC;

3 место: Sony MDR-100ABN;

4 место: Sennheiser RS175

5 место: Sennheiser RS 165

6 место: AKG N60NC Wireless

7 место: Sony WI-1000X

8 место: AKG K845BT

9 место: Sennheiser CX 7.00BT

10 место: Sennheiser PXC 550

В двадцатку вошли модели AKG, Beats, Audio-Technica и Samsung. Apple Airpods заняли 19-е место, Beoplay H4 от Bang and Olufsen — 25-е место, P5 Wireless от Bowers & Wilkins — 35-е место.

Ознакомиться с отчетом можно на сайте Роскачества. В скором времени организация обещает опубликовать вторую часть исследования, в которой проанализировали достоинства и недостатки проводных моделей.