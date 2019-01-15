Компания HTC представила первую VR-гарнитуру с функцией отслеживания глаз Vive Pro Eye. Главная особенность новой гарнитуры в том, что она не просто отслеживает движение глаз с помощью специальных сенсоров, но и способна просчитывать место, на которое смотрят пользователи в высоком качестве, а остальные – менее детально.

Таким образом создается эффект периферийного зрения, ведь человеческий глаз видит четко тоже только небольшой участок, куда сфокусирован взгляд. Остальное оказывается несколько размыто. До сих пор VR-гарнитуры просчитывали одинаково детально все изображение, и это требовало высокой производительности, а также несколько отвлекало пользователя. Павел Кушелев протестировал устройство в Лас-Вегасе и все пытался поймать глазами область, которая должна быть просчитана в низком качестве, но не смог. Подробности – в программе Вести.net.