Роскомнадзор, в декабре прошлого года выписавший Google штраф в полмиллиона рублей, вновь напомнил американской корпорации о необходимости соблюдать российские законы. Ведомство с осени 2018-го требует, чтобы поисковик подключился к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) для фильтрации запрещенного в России контента.

О том, что в Google направлено повторное требование присоединиться к ФГИС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь Роскомнадзора Вадима Ампелонского. При этом Ампелонский отметил, что назначенный в конце прошлого года штраф компания пока так и не выплатила. На это у нее есть время до 20 февраля. После этого против компании могут возбудить следующее административное дело, а размер повторного штрафа может вырасти до 700 000 рублей.

Напомним, в ноябре на встрече с представителями Google чиновники Роскомнадзора предложили компании присоединиться к антипиратскому меморандуму, который 1 ноября заключили интернет-компании ("Яндекс", Mail.ru Group и Rambler) и правообладатели. Соглашение обязывает интернет-поисковики исключать из выдачи ссылки на нелегальные копии контента во внесудебном порядке.

Однако перспектива заплатить около 7,5 тысяч долларов не слишком напугала одну из крупнейших мировых IT-компаний — потенциальный доход от показа рекламы новым пользователям, пришедших с "Яндекса" и других российских поисковиков в надежде найти "запрещенку", может оказаться куда существеннее.

Google не отказывается сотрудничать с правообладателями и удаляет пиратский контент из выдачи по всему миру, однако руководствуется при этом не российским законодательством, а американским DMCA — "Законом об авторском праве в цифровую эпоху". Для того, чтобы удалить из выдачи Google определенные страницы или сайт целиком, необходимо направить уведомление в Google. В нем нужно указать произведение, авторские права на которое нарушаются, адреса, где размещены пиратские копии, и другие сведения.