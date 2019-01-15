Доля пользователей в России, выходящих в интернет с мобильных устройств, в 2018 году выросла на 6% в сравнении с 2017-м — до 61% (73 миллиона россиян старше 16 лет). При этом 35% рунетчиков — а это 32 миллиона человек — пользуются исключительно смартфонами и планшетами, а не проводным подключением.

Об этом говорится в исследовании "Проникновение Интернета в России: итоги 2018 года", проведенном аналитической фирмой GfK. Всего интернетом пользуются 90 миллионов россиян в возрасте 16 лет и старше. Прирост по сравнению с 2017-м составил 3 миллиона человек.

В последние годы аудитория Рунета растет слабо: среди молодежи и людей среднего возраста проникновение интернета близко к предельному уровню (99% для группы 16–29 лет, 88% — для 30–54 лет), сказано в отчете. Прирост обеспечивают в основном люди старшего поколения: возрастная группа 55+ "подключена" на 36%.

Иная ситуация складывается в отношении мобильного интернета, сообщили GfK. С каждым годом россияне все чаще выходят в Сеть со смартфона: в 2018-м таковых было 59%, еще четыре года назад — 18%. А вот доля "подключенных" с планшетов упало: с 20% в 2017 году до 14% в 2018-м.