Возглавляемая Илоном Маском компания Tesla обязалась подарить электрокар Model 3 исследователю в сфере кибербезопасности, у которого первым получится взломать компьютерную систему "умного" хэтчбека. Рыночная цена модификации "трешки" с премиум-пакетом — около $49 тысяч.

Взломщики смогут побороться за модель Tesla в марте на Pwn2Own — ежегодном хакерском конкурсе в Ванкувере, который проходит в рамках конференции по компьютерной безопасности CanSecWest. В нем традиционно участвуют такие IT-гиганты, как Microsoft и Oracle, награждая "белых" хакеров деньгами и другими ценными призами за нахождение уязвимостей в браузерах, корпоративном софте и других продуктах.

В 2019-м году "автомобильная" категория будет представлена на Pwn2Own впервые. При этом Tesla — единственный автопроизводитель, участвующий в соревновании. "Мы разрабатываем наши машины, принимая во внимание самые высокие стандарты безопасности, и для нас неоценима работа с сообществом исследователей в сфере безопасности", — цитирует Bloomberg вице-президента по автомобильному софту Tesla Дэвиа Лау.

Компания Маска запустила программу поощрения "хороших" хакеров в 2014 году. Размер вознаграждения, сначала составлявший $25–1000, в последнее время существенно вырос. За найденную ошибку, имеющую критическую важность, Tesla может заплатить до $15 тысяч. Один из участников программы, китайский разработчик софта Keen ранее обнаружил уязвимость, позволявшую злоумышленнику удаленно активировать тормозную систему электрокара Tesla.