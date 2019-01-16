В 2019 году в России появится приложение для регистрации ДТП. Как рассказал "Ведомостям" директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Алексей Горобцов и подтвердил представитель ЦБ, правительство подготовило проект постановления, упрощающий процедуру оформления документов при ДТП для получения выплат по ОСАГО.

Пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут подать извещение об аварии в электронном виде через мобильное приложение. Сократить время на оформление документов, смогут участники ДТП, оформленных по европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции.

Напомним, что по европротоколу можно оформить аварию без пострадавших с участием двух машин, если у обоих владельцев автомобилей есть полисы ОСАГО, ущерб не превышает 400 000 рублей и нет разногласий в отношении виновника ДТП.

По плану чиновников, пилотные испытания приложения пройдут в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Татарстане. Постановление правительства, "легализующее" новый способ оформления ДТП, вступит в силу к концу 2019 года.