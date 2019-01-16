Израильский стартап Wi-Charge продемонстрировал технологию, которая позволяет передавать электричество на расстоянии с помощью лазерного луча и, таким образом, например заряжать телефон без подключения к розетке прямо по воздуху. Комплект состоит из передатчика, который преобразует электрическую энергию в лазерный луч и приемника – небольшого фотоэлемента, который наоборот из энергии света получает электричество.

Разработчики системы говорят, что сейчас один передатчик покрывает площадь примерно в 25 квадратных метров, то есть примерно одну комнату и способен заряжать сразу несколько устройств, причем неважно лежат ли они неподвижно или перемещаются по этой комнате. Компания уже получила сертификацию американского Минздрава и планирует пока продавать свои устройства в первую очередь корпоративным клиентам. Подробности – в программе Вести.net.