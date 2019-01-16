Google сомневается в безопасности новых оптических сенсоров для отпечатков пальцев в смартфонах. И может запретить их использование в Android для входа в банковские приложения и системы мобильных платежей. Как пишет в твиттере заместитель главного редактора портала Android Police Дэвид Руддок речь идет о новом поколении сенсоров, которые встраиваются прямо под экраны смартфонов. Пока технология не стала массовой, однако

первые телефоны, использующие ее на рынке уже есть. По сути этот сенсор это обычная фотоматрица, которая ставится под дисплей и делает снимок отпечатка пальца. Руддок поясняет, Google боится, что такую технологию очень легко обмануть, ведь эти датчики делают фактически просто фото пальца в отличии от уже привычных нам емкостных сенсоров, которые регистрируют рельеф кожи прилегающий к поверхности.

А теперь судебная хроника. Появились новые подробности конфликта между Apple и Qualcomm. Представитель яблочной компании, выступая перед федеральной торговой комиссией США заявил, что Qualcomm отказалась продавать им чипы для последних iPhone. Подробности – в программе Вести.net.