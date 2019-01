Файловый менеджер ES File Explorer ("ES Проводник"), установленный из магазина Google Play более 500 миллионов раз, содержит критическую уязвимость, позволяющую злоумышленнику выкачивать файлы и документы с Android-устройства. Первым об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Баптист Робер.

Ошибка обусловлена природой диспетчера: "ES Проводник" запускает на смартфоне веб-сервер в урезанном виде, что делает его уязвимым к целому ряду атак. По вине открытого порта, сказал Робер, "доступ к данным могут получить все подключенные к локальной сети устройства".

With more than 100,000,000 downloads ES File Explorer is one of the most famous #Android file manager.

The surprise is: if you opened the app at least once, anyone connected to the same local network can remotely get a file from your phone https://t.co/Uv2ttQpUcN