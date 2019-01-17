Компания Harman на выставке CES представила свое видение цифрового будущего автомобилей. Год назад ее приобрел Samsung, и вот, фактически, первые плоды этого слияния. В частности, Harman интегрировал в автомобиль "умного" помощника корейской компании Bixby, который оказался не очень популярен у мобильных пользователей. Всю концепцию Harman назвал Digital Cockpit.

В автомобиле Bixby отвечает преимущественно за удаленное управление. Например, еще до поездки можно прогреть или охладить салон. Кстати, Bixby — не единственный голосовой помощник в этой машине, более того для переключения между тремя голосовыми помощниками сделали отдельную "крутилочку". В целом, это и есть концепция цифрового Cockpit, цифровое здесь все. Например, камера, которая распознает лицо водителя. Подробности – в программе Вести.net.