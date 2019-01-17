Федеральные прокуроры в Сиэтле ведут уголовное расследование в отношении китайского технологического гиганта Huawei, основанное на якобы имевшей место краже интеллектуальной собственности. Об этом сообщили накануне со ссылкой на анонимные источники американские СМИ, включая The Wall Street Journal и The New York Times.
Расследование стало продолжением гражданского разбирательства T-Mobile с Huawei: в 2014-м американский сотовый оператор обвинял китайскую компанию в краже интеллектуальной собственности. Ноу-хау относилось к роботу, используемому для выявления проблем с контролем качества мобильных телефонов. Суд присяжных в США признал Huawei виновной в нарушении прав интеллектуальной собственности T-Mobile в 2017-м.
Нынешнее, уже уголовное, расследование частично связано, по данным источников The New York Times, с теми же нарушениями. При этом оно никак не касается попыток властей США добиться выдачи Мэн Ванчжоу — финансового директора Huawei и дочери основателя компании Жэня Чжэнфэя, задержанной в конце прошлого года в Канаде и выпущенной под залог. Представители Huawei и T-Mobile пока не комментируют ситуацию.
В США давно идут разговоры о том, что китайские телеком-компании крадут уникальные технологии американских, укрепляя ИТ-отрасль Китая, а также шпионят в интересах своей страны. C прошлого года американским госструктурам запрещено закупать обрудование Huawei. А накануне в парламент США был внесен законопроект, запрещающий экспорт американских технологий китайским фирмам, нарушающим американские санкции. Применение такого закона могло бы, например, лишить Huawei возможности использовать разрабатываемую американской Google операционную систему Android.
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