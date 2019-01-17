Платежная система Masterсard запретит автоматически списывать со счета деньги за подписки по окончании бесплатного пробного периода. Вскоре продавцы будут обязаны официально уведомлять клиентов о любых повторяющихся списаниях, а те — выражать явное согласие на оплату.

Пробная подписка — важный метод, помогающий сервисам вроде "Яндекс.Плюс" или Apple Music наращивать аудиторию. Работает он так: подписчик вводит данные банковской карты, после чего бесплатное пользуется сервисом в течение некоторого времени. По истечении пробного периода деньги с его счета начинают списываться автоматически.

Новые правила Masterсard будут удобны для забывчивых и занятых людей, которые хотели протестировать услугу или продукт, но не думали за него платить. Теперь до наступления даты очередного платежа продавцы должны будут отправлять клиентам оповещения по электронной почте или СМС. В сообщении должны быть указаны сумма, дата платежа и четкая инструкция о том, как отменить подписку. Подобные уведомления будут отправляться при каждой последующей оплате.

Когда начнут действовать новые правила, в Masterсard не сказали. Будут ли они применимы к России, не уточняется.