Авторы YouTube-канала Andro News опубликовали краткий обзор Pixel 3 Lite — еще не анонсированного "бюджетного" смартфона Google, запланированного к релизу на этот год. В руки блогеров, видимо, попал предпродажный образец устройства, а произошла утечка из России, если судить по русскоязычному интерфейсу.

Pixel 3 Lite сильно похож на "старшего брата" Pixel 3, но начинка у него намного проще: аппарат комплектуется чипом Snapdragon 670 с графикой Adreno 615, 4 гигабайтами оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Роль экрана исполняет 5,6-дюймовая панель с разрешением 1080х2160 пикселей и соотношением сторон 18:9. Емкость батареи — 2915 мАч.

Сзади установлена основная, вполне себе качественная для "бюджетника" 12,2-мп (f/1,8) камера с оптической стабилизацией изображения. Спереди — 8-мп "фронталка". В Andro News утверждают, что Pixel 3 Lite захватывает снимки "сопоставимого с Pixel 3 качества", но сравнения изображений бок о бок не приводят.

В отличие от Pixel 3, селфи-камера у "облегченной" модели только одна, а корпус изготовлен из пластика. Кроме того, смартфону вернут 3,5-миллиметровый аудиовход для подключения наушников, который исчез в 2017 году с релизом 2-го поколения Pixel.

Предположительно, вместе этой модели будет представлена еще одна — Pixel 3 Lite XL. Она будет заметнее отличаться от своего "собрата", Pixel 3 XL. Рамка в верхней части экрана станет больше, а размер дисплея сократится с 6,3 до 6 дюймов. Разрешение ему достанется от Pixel 3 Lite — Full HD+.