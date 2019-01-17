Условно-бесплатные мобильные игры в 2018 году принесли свои создателям $87,7 миллиарда выручки. Самым прибыльным стал онлайн-шутер Fortnite: Battle Royale в стиле "королевской битвы" — компания-разработчик Epic Games заработала на своем хите около $2,4 миллиарда. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на отчет аналитической компании SuperData.

К типу условно-бесплатных относятся игры, которые можно скачивать совершенно бесплатно. Прибыль их разработчики получают за счет дополнительных возможностей, на продаже внутриигровых предметов, предлагая геймерам новые уровни и другие бонусы.

По словам аналитиков, именно на "бесплатные" игры пришлись 80% всех расходов на цифровые игры в 2018 году. На покупки в мобильных играх было потрачено $61,3 миллиарда, в то время как на консолях и ПК вместе взятых — $48,4 миллиарда.

Мобильные игры особенно популярны в Азии — 62% трат в них совершили именно жители Китая и других стран. При этом, несмотря на то что в Китае выпуск новых игр блокировался большую часть года, азиатский рынок мобильных игр за 2018-й вырос на 18%, тогда как североамериканский и европейский — на 13%, сказали в SuperData.

Fortnite, League of Legends (3 место, $1,4 миллиарда) и Pokémon Go (4 место, $1,3 миллиарда) — единственные в списке высокодоходных игр, выпускаемые неазиасткими издателями. Вторую строку занял Dungeon Fighter Online ($1,5 миллиарда), пятую — Crossfire ($1,3 миллиарда).