Apple намерена выпустить новые модели iPad и iPad mini в первой половине этого года. По информации DigiTimes, партнеры компании нарастят объемы поставок сенсорных экранов для двух "айпадов" в ближайшие месяцы.

Издание описывает обе новинки как модели "начального уровня". iPad mini 5 заменит собой iPad mini 4-го поколения, вышедший осенью 2015-го, а iPad станет продолжателем 9,7-дюймового планшета образца 2018 года. Как изменятся эти модели, не уточняется.

В декабре прошлого года китайские СМИ сообщили, что новый iPad mini станет дешевле, а экран "обычного" iPad увеличится до 10 дюймов. Грани его корпуса станут более прямоугольными, как у iPad Pro, и планшет, возможно, будет поддерживать ввод со стилуса Apple Pencil 2-го поколения. Что касается мини-модели, то ранее аналитик TF International Securities Мин Чи Куо предсказал, что его оснастят более простым экраном и улучшенным процессором.

Линейка iPad mini не обновлялась с момента выхода 4-го поколения в 2015 году. Основная модель "айпада" тоже менялась не очень сильно: версия образца 2018 года никак не преобразилась внешне, зато получила новый процесор и поддержку стилуса Apple Pencil.