Глобальные навигационные системы могут начать выдавать критически значимые ошибки и виной тому так называемый shutdown в США. Как сообщает журнал Nature ученым нужно обновить магнитную модель земли. Северный магнитный полюс планеты движется в последние годы быстрее, чем они рассчитывали, движется он как и раньше из Канады в Сибирь.

Предыдущий раз модель обновляли в 2015 году и следующее обновление было запланировано на 2020 год, но пару лет назад выяснилось, что ошибка в системах навигации, связанная с миграцией магнитного полюса, накапливается слишком быстро. В 2018 она приблизилась уже к критическим значениям, обновление магнитной модели наметили на 15 января 2019 года, но ничего не вышло. В США не принят бюджет, научные изыскания не финансируются, работа стоит, пока корректировку базы всех систем геопозиционирования перенесли на конец месяца, что делать если и тогда обновить магнитную модель земли не получится пока непонятно.

И еще немного о прогнозах. В будущей версии Android появится темная тема и десктопный режим, об этом сообщает портал XDA Developers, который получил доступ к крайней сборке Android Q. Журналисты уточняют, что версия ОС пока очень ранняя, а значит многое из обнаруженного наверняка изменится, но уже можно понять какие новые возможности Google хочет добавить в мобильную операционку и главное наверно – это расширенные настройки безопасности и приватности. Речь идет о гибких разрешениях для разных приложений. Подробности – в программе Вести.net.