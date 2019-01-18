Беспилотник "Яндекса" стал настоящей звездой американской прессы после выставки CES в Лас-Вегасе. О нем написали такие авторитетные издания как New York Times и Wired. Причем технологическая пресса качество поездки на беспилотнике "Яндекса" оценила очень высоко. А обзор поездки от видеоблогера Маркеса Браунли посмотрели более 2 миллионов раз.

Главное, чем смогли удивить россияне так это тем, что их автомобиль был по-настоящему беспилотным, то есть за рулем не было водителя, а страхующий инженер сидел на пассажирском сидении. Примерно в таком же режиме Павел Кушелев покатался по Лас-Вегасу с руководителем направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрием Полищуком. Подробности – в программе Вести.net.