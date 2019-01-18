Холдинг Rambler Group занялся масштабным обновлением блог-платформы "Живой журнал" (LiveJournal). Компания уже полностью переделала технологическое ядро платформы, упростила навигацию и готовит к выпуску новое мобильное приложение, пишет "Коммерсант" со ссылкой на руководителя проекта Наталию Арефьеву.

Для работы рекомендательной системы будут привлечены технологии искусственного интеллекта. Помимо топовых записей и выбранного редакцией контента, на главной странице ЖЖ появится новый раздел — "Вам может быть интересно". В него алгоритмы машинного обучения будут помещать новые, потенциально интересные для читателя материалы.

Блогерам будут предложены новые инструменты для продвижения. Новичкам предложат систему грантов, а востребованным авторам дадут возможность продвигать контент в промоблоках на других ресурсах Rambler. "Для начинающих мы запускаем систему грантов, которая позволит перспективным блогам и сообществам получать промоинструменты на льготных условиях, — сказала Арефьева. — Отбирать их будет комиссия ЖЖ по интересным тематикам или с привязкой к регионам".

"Изменения начнутся уже в январе, и мы ожидаем, что они приведут к росту трафика на главной странице ЖЖ на 10–15% в течение года", — добавила глава ЖЖ.

Перезапустив ЖЖ, руководство проекта рассчитывает вдохнуть жизнь в проект, аудитория которого неуклонно снижается. За пять последние пять лет сервис онлайн-дневников обновлялся уже дважды: в 2014-м, когда сменился дизайн и появился "Журнал ЖЖ", и в 2016-м.

Тем не менее, это не остановило отток аудитории. В начале 2010 года ЖЖ пользовалось свыше 20 миллионов человек в месяц, в 2016-м — 15 миллионов, в ноябре прошлого года — уже 11,48 миллиона, указывают данные Mediascope Web Index. В самом Rambler, однако, оценивают аудиторию ЖЖ в 48 миллионов человек.