Предстоящий флагманский смартфон LG — G8 — мало чем удивит поклонников бренда. Как можно судить по рендерам, созданным авторами блога @OnLeak и издания 91mobiles на основе утекших CAD-чертежей, "восьмерка" LG почти никак не эволюционирует: он не получит ни новомодного "дырявого" экрана, как у новинок Samsung и Huawei, ни спрятанного под дисплей сканера отпечатков пальцев.

На изображениях видно, что LG G8 будет исполнен в стандартном для прошлого года, кому-то уже поднадоевшем дизайне: с широкой "челкой", в которой спрячутся две камеры, и довольно увесистым "подбородком". Дактилоскопический сенсор, как обычно, расположится на задней панели.

Сгибаемого экрана у G8 не будет. Если в LG и работают над чем-то подобным (патент на "гнутый" смартфон фирма получила прошлым летом), эта модель, вероятно, будет выпущена в рамках отдельной, экспериментальной серии. Вопреки ожиданиям и слухам, конструкция G8 не подразумевает и наличия второго дисплея — никаких дополнительных разъемов для "прикрепляемого" экрана на рендерах не видно.

LG G8 приписывают основной 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,5:9, процессор Snapdragon 855, порт USB-C, 3,5-мм аудиовход для наушников и только две основные камеры, в отличие от "трехглазого" V40 ThinQ. Его габариты составят 152х72х8,4 миллиметра. Покажут новинку в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.