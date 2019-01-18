Высокий народный суд провинции Хэбэй на севере Китая запустил онлайн-карту, на которой отображается местоположение неплатильщиков банковских кредитов, налогов и алиментов. Она функционирует в качестве мини-приложения для WeChat — самого популярного в Китае мессенджера, которым пользуются свыше миллиарда человек.

"Это одна из наших мер по обеспечению исполнения судебных постановлений и созданию социально благонадежной среды", — цитирует China Daily пресс-службу суда. Задача приложения — пристыдить неблагонадежных заемщиков и сделать так, чтобы им было сложнее скрываться.

Должники показываются в радиусе 500 метров, а карта обновляется в режиме реального времени. Помимо настоящих имен, раскрываются их национальные идентификационные номера и указывается причина, по которой они были занесены в черный список.

В Китае свыше 8 миллионов неплательщиков, которые продолжают уклоняться от выплат, несмотря на решения судов. Поэтому в стране, где народное порицание считается суровым наказанием, уже давно пользуются нетрадиционным методом взыскания долгов. Чтобы вызвать у общества осуждение людей, которые не выполняют взятые на себя обещания, их портреты вывешиваются в супермаркетах, на автобусных остановках, вокзалах и других в общественных местах. Также им может быть запрещено делать покупки в интернет-магазинах.

С 2014 года в Китае реализуется государственная "система социального кредита". Она подразумевает присвоение в гражданину системы оценок: баллы могут как повышаться (за "надежность" и своевременный возврат долгов), так и понижаться (например, за невыплату штрафов за нарушение ПДД или распространение дезинформации в соцсетях). Гражданам с низким рейтингом может быть запрещен доступ к некоторым услугам, например авиаперелетам. Завершить внедрение программы планируется к 2020 году.