Как "Яндекс" собрал в Америке беспилотник за 2 недели, зачем Google покупает часовщиков, о чем говорят автомобили и почему классический мотоцикл звучит как кофемолка? Главные события мира технологий в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Самая удивительная новость это недели: Google прикупил на 40 миллионов долларов технологий носимой электроники у компании Fossil Group. Ранее она выпустила несколько моделей смарт-часов на платформе Google Wear. В чем цель этой сделки?

— Другая инетресная новость — от Microsoft. Корпорация намерена все больше своих программных продуктов предоставлять по подписочной системе. По словам гендиректора компании Сатьи Наделлы, вскоре помимо Office 365 появится подписка Microsoft 365 – в составе которой будут Windows, Office, Skype, Cortana и мобильный Outlook.

— И снова новости с выставки CES, прошедшей в Лас-Вегасе. "Яндекс" неожиданно произвел там фурор со своим беспилотником: прямо перед нами на нем разъезжали журналисты The New York Times, а известный видеоблогер Маркес Браунли и вовсе назвал яндекс-машину лучшим, что было на CES. А все потому, что в "Яндексе" решились посадить страховочного водителя на пассажирское кресло.

— Были на CES и другие автомобильные технологии, в том числе от Qualcomm и Harman. Машины, объединенные общим интеллектом. Или, точнее, общим бессознательным.

— Электромотоцикл от Panasonic и Harley Davidson: в 2019-м он появится в продаже, но покупателю стоит сначала к нему… прислушаться.

— Еще на CES представили инновационный виртуальный шлем от HTC: устройство следит, куда смотрит пользователь, и именно в этой области картинки динамически повышает разрешение.