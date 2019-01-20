Пользователи приложения Google Maps в разных странах мира обратили внимание, что на картах появились новые объекты — дорожные камеры контроля скорости. Об этом первым сообщило издание Android Police. Среди стран, которые затронет обновление, есть и Россия.

Google позволила пользователям сообщать через приложение о расположении таких камер в конце прошлого года, и теперь, видимо, постепенно начинает отображать эту информацию для всех. Возможность сообщать о камерах и видеть их на карте давно есть в приложении Waze, которое Google купила пять лет назад за примерно миллиард долларов.

Кроме того, Карты Google смогут отображать максимальную разрешенную скорость для дорог, по которым у компании есть соответствующая информация. Изображение знака ограничения скорости с соответствующей цифрой появится в нижнем левом углу экрана. Google реализовала эту функцию полтора года назад для региона Сан-Франциско в США и для Рио-де-Жанейро, теперь ее "выкатывают" на другие регионы. Пока это США, Великобритания и Дания.

Дорожные камеры отмечаются на картах оранжевыми значками. При приближении к камере приложение будет предупреждать пользователя голосовым сообщением. По данным Mashable, значки камер на карте и голосовые предупреждения о приближении к ним вскоре появятся у пользователей Google Maps в США, России, Великобритании, Австралии, Бразилии, Мексике, Канаде, Индии и Индонезии.