Известный публикацией многочисленных утечек о еще не анонсированных гаджетах журналист Эван Бласс опубликовал в своём твиттере изображение всех трех версий будущего флагмана Samsung, Galaxy S10.

Смартфоны представлены на официально выглядящем рендере в прозрачных чехлах — вероятно, источником утечки стал производитель этих аксессуаров. Чехлы мешают увидеть, изменился ли дизайн корпусов смартфонов по сравнению с Galaxy S9/S9+, однако пару важных деталей изображение подтверждает.

Так, на нем четко видно, что у младшей модели, Galaxy S10 Lite (слева) двойная тыловая камера и "фронталка", врезанная в экран. Такая же селфи-камера и у "обычного" S10 (по центру). Средняя и старшая (S10+, справа) модели оснащены тройными тыловыми камерами. Кроме того, у S10+, очевидно, сдвоенная фронтальная камера, так как вырез в экране под нее продолговатый.

Напомним, анонс всех трех новых моделей состоится 20 февраля одновременно в двух городах: Сан-Франциско и Лондоне. Предположительно, кроме Galaxy S10 будет представлена еще одна модель, со складывающимся пополам экраном. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable — "складной").

Ожидается, что Samsung представит три модели Galaxy S10: "обычную" с 6,1-дюймовым экраном, Plus — от 6,4 до 6,7 дюйма, а также "облегченную" Lite с дисплеем на 5,8 дюйма. Предзаказы откроются в тот же день, а в продажу аппараты поступят к 8 марта.

Слухи обещают всем трем моделям "бесконечный" дисплей Infinity-O с отверстием в углу, наличие более точного и надежного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, а также функцию Powershare, которая позволит подзаряжать другие устройства беспроводным способом (как Huawei Mate 20 Pro). Работать смартфоны будут на процессорах Qualcomm Snapdragon 855 (в США и Китае) или на Samsung Exynos 9820.