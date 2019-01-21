Один из крупнейших российских интернет-магазинов Ozon запускает доставку еды из ресторанов и кафе. К середине 2019 года онлайн-ритейлер планирует начать тестовый режим доставки по Москве. Как рассказал "Ведомостям" руководитель проекта Никита Нечаев, в дальнейшем компания планирует запустить сервис и в регионах.

В настоящее время Ozon уже договорился о сотрудничестве с сетями "Тануки", "Менза", "Одесса-мама" и "Хачапури". Всего к проекту подключились около 200 ресторанов со своей системой доставки. При этом Ozon возьмет на себя привлечение новых пользователей и клиентскую поддержку, что особенно актуально для небольших ресторанных сетей, которым не хватает ресурсов на онлайн-продвижение.

Комиссию, которую Ozon собирается брать за каждый заказ, в компании пока не назвали. У главного игрока на рынке доставки еды, принадлежащей Mail.Ru Group компании Delivery Club, она колеблется от 15 до 35%. Вторым крупным конкурентом Ozon является сервис "Яндекс.Еда". В среднем комиссия составляет от 20 до 30%.