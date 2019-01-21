В США вновь подозревают русских хакеров во взломе серверов демократической партии. По крайней мере сами члены партии утверждают, что в ноябре прошлого года, когда проходили промежуточные выборы в конгресс, русские хакеры якобы попытались взломать серверы ее нацкомитета DNC. Об этом пишет газета New York Times, журналисты которой ознакомились с документами, отправленными партией в суд.

Facebооk грозит большой штраф за передачу личных данных. Американские регуляторы, среди которых федеральная комиссия по торговле, министерство юстиций и комиссия по ценным бумагам и биржам изучает последствия передачи соцсетью Facebоok личных данных около 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica.

Как сообщает издание The Washington Post представители комиссии по торговле недавно провели встречу, в ходе которой обсуждалась возможность обязать Facebook выплатить штраф, сумма которого превышала бы $22,5 млн. Подробности – в программе Вести.net.