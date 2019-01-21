Apple неожиданно вернула в продажу свой самый маленький и доступный смартфон — iPhone SE. Устройство исчезло из официальной линейки Apple одновременно с анонсом новейших iPhone XS, XS Max и XR.

Как пишет AppleInsider.com, iPhone SE вернулся в американский онлайн-магазин Apple по "ликвидационной" цене в 249 долларов за версию с 32 ГБ оперативной памяти и 299 долларов за 128-гигабайтный вариант. Это на 100 и 150 долларов, соответственно, дешевле, чем устройство стоило до сентября 2018-го.

Напомним, представленный в 2016-м iPhone SE заключен в такой же корпус, что и его предшественник iPhone 5s, оснащается 4-дюймовым экраном, датчиком отпечатков TouchID и процессором Apple A9. Многие компоненты гаджета, включая тыловую камеру, идентичны iPhone 6S.

Вероятнее всего, Apple просто решила распродать складские запасы ультракомпактного устройства, и о возобновлении его производства речи не идет. В то же время, многие фанаты компании до сих пор считают именно 4-дюймовый форм-фактор наиболее удобным и были огорчены отсутствием подобного смартфона в актуальной линейке, в которой самым компактным и доступным сейчас является iPhone 7 с 4,7-дюймовым дисплеем и официальным ценником от 39 650 рублей.