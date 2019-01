Компания Uber намерена внедрить технологии беспилотного транспорта в электроскутеры и байки, которые можно брать в аренду. Как написал в твиттере глава 3D Robotics Крис Андерсон, об этом было объявлено на минувших выходных на конференции DIY Robotics. Новая группа будет сформирована в рамках подразделения, созданного прошлой весной после покупки американского стартапа JUMP.

Новый отдел — Micromobility Robotics — займется разработкой автономных самокатов и электробайков, которые смогут самостоятельно добраться до клиента или зарядной станции. Помимо этого, в Uber смогли бы направлять "умный" микромобильный транспорт в те районы, где спрос на роботакси слишком велик, а свободных машин мало.

Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI