Uber работает над автономными велосипедами и скутерами. На встрече энтузиастов, увлеченных строительством робомобилей, инженеры Uber рассказали о разработке автономных велосипедов и скутеров, которые сами возвращаются к точке зарядки.

Деталей почти никаких нет, кроме того, что новое подразделение Micromobility Robotics войдет в состав группы Jump, которая отвечает за аренду электрических велосипедов и скутеров. Uber поглотил Jump всего полгода назад и начал активно его развивать. Как пишет техноблог Business Insider, компания создает команды в Амстердаме, Лондоне и Париже, а также Майами и Далласе.

Сам сервис на декабрь 2018 года работал в 10 городах США и лишь в одном европейском, в Берлине. Причем, как правило, зона аренды электровелосипедов в них ограничена несколькими районами. Подробности – в программе Вести.net.