WhatsApp ввел ограничения на отправку сообщений. Мессенджер сократил количество людей или групп, которым можно пересылать одно и тоже сообщение до пяти. Об этом заявила вице-президент WhatsApp по коммуникациям Виктория Гранд.

Надо сказать, что в прошлом июне WhatsApp уже ограничивал эту функцию. По всему миру количество людей и групп, которым можно было отправить одно и тоже сообщение было уменьшено с 250 до 20, и вот второе ограничение – до пяти человек.

Очень похоже на методы борьбы со спамом в мессенджере, которым пользуется около 1,5 млрд человек. Однако в компании говорят, что это поможет бороться с распространением фальшивой информации. Впервые эта функция использовалась в Индии, летом 2018 года. Там была ограничена возможность пересылки одного сообщения пятерым адресатам. Эта была необходимая мера после серии линчеваний из-за слухов о похищении детей, которые распространили через мессенджер. Подробности – в программе Вести.net.