АО "Цифровое телевидение", совместное предприятие ФГУП ВГТРК и ПАО "Ростелеком", запускает мобильное приложение "Моя Планета", которое предоставит пользователям доступ к премьерам и библиотеке познавательно-развлекательных каналов ЦТВ.

Приложение "Моя Планета" предназначено для пользователей мобильных устройств на платформах iOS и Android и содержит программы, созданные для каналов "Моя ПЛАНЕТА", "Наука", "Т24" и "Живая планета". На момент запуска в приложении представлены более 1000 фильмов. Это все серии популярных и увлекательных проектов "EXперименты", "Планета вкусов", "Мировой рынок", "Год на орбите", "Люди силы", "Гражданское оружие" и многих других.

"Моя Планета" — второе SVoD-приложение, которое запускает ЦТВ. Успех приложения "Мульт" (более 6 млн установок) показал, что такой сервис востребован у пользователей. Мы являемся лидерами в России по производству контента познавательной тематики, поэтому объединяем весь контент на одной платформе, чтобы наши проекты стали еще более доступны для широкой аудитории", — рассказал Роберт Гндолян, генеральный директор АО "ЦТВ".

Контент в приложении обновляется еженедельно, в том числе за счет премьерных проектов, произведенных познавательными каналами ЦТВ. Предполагаемый объем обновлений в год — более 200 часов. Премьеры проектов будут публиковаться в HD-качестве до выхода в телеэфире.

"Рады запустить первое на российском рынке приложение с библиотекой познавательных фильмов. Приложение "Моя Планета" позволяет скачать выбранные циклы фильмов и смотреть их без интернета — например, в поездках или на даче. Уверены, что пользователи оценят ассортимент и удобство нового приложения", — отметил руководитель издательства "Интерактивный мульт" Алексей Ильин

Приложение "Моя Планета" было создано с учетом всех последних разработок и имеет удобный интерфейс. Всего в один клик можно найти самые интересные программы с помощью поиска по популярным запросам.