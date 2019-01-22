Создатели DxOMark, одного из наиболее авторитетных фотобенчмарков, составили новый рейтинг смартфонов, оценив их по качеству съемки на фронтальную камеру. Лучшими по совокупности параметров (точность цветопередачи, детализация, резкость, экспозиция, передача натуральных оттенков кожи и так далее) экспертная группа признала продукцию Samsung и Google.

В DxOMark подошли к делу ответственно: все модели были поставлены в одинаковые условия, на каждую селфи-камеру было сделано свыше 1500 снимков и более 2-х часов видео. Кроме того, в фотолаборатории даже создали манекен, обтянутый искусственной кожей с реалистичной текстурой.

Качество "фронталок" оценивались не только с технической, но и субъективной точки зрения. Например, за чрезмерную "бьютификацию" и другие украшательства, когда кожа становится размытой и сильно сглаженной, у камер отнимали очки.

Селфи-объективы обоих устройств, Samsung Galaxy Note 9 и Google Pixel 3, удостоились самой высокой оценки в 92 балла. Заслужили они их по-разному: "пиксельфон" уделяет большее внимание текстуре и деталям, из-за чего фотографии несколько шумят, в то время как инженеры Samsung сделали акцент на четкость изображения, ради чего пришлось пожертвовать мелкими деталями. Передний "глазок" Pixel 3 был признан лучшим для фотографий, Note 9 — для видео.

В пятерку лучших также вошли Xiaomi Mi Mix 3, Apple iPhone XS Max и Samsung Galaxy S9 Plus, заслужившие 84, 82 и 81 балл соответственно. Качество фронтального объектива, однако, далеко не всегда коррелирует с основным. Так, согласно результатам DxOMark, Huawei Mate 20 возглавляет список лучших смартфонных камер со 109 очками, но его селфи-камера был оценена всего в 75 баллов.

Полностью список смартфонов, делающих лучшие селфи, выглядит так (первая оценка — за основную камеру, вторая — за "фронталку"):

1. Google Pixel 3 (101/92)

2. Samsung Galaxy Note 9 (103/92)

3. Xiaomi Mi Mix 3 (103/84)

4. Apple iPhone XS Max (105/82)

5. Samsung Galaxy S9 Plus (99/81)

6. Google Pixel 2 (98/77)

7. Huawei Mate 20 Pro (109/75)

8. Huawei P20 Pro (109/72)

9. Apple iPhone X (97/71)