Легендарный смартфон Motorola RAZR может вернуться на рынок. В сети опубликовали первые изображения гибкого смартфона. Они были взяты из описания патента в базе всемирной организации интеллектуальной собственности. Судя по изображениям, смартфон получит вытянутый складной экран, а по форм-фактору станет полной копией старой раскладушки Motorola RAZR V3 2004 года выпуска.

Разработчики платформы для видеоконференции Zoom объявили о добавлении новой функции – размещении ультразвуковой подписи на деловых встречах, которые проводятся по видео, аудио или видеоконференцсвязи. Это сделано для предотвращения утечек информации с таких встреч. Новинка снабдит каждую запись уникальным аудиоотпечатком, позволяющим Zoom отследить источник, если звук или видео со встречи было опубликовано в интернете. Подробности – в программе Вести.net.