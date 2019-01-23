Компания LG намекнула на релиз нового смартфона, которым можно будет управлять, не прикасаясь к экрану руками. Как следует из размещенного на YouTube тизера, новая функция будет работать по аналогии с Air Gesture у Samsung Galaxy S4, вышедшего в 2013 году.

На видео показано, как рука, не касаясь листа бумаги, проявляет слова "Прощайте, касания" (Goodbye Touch), после чего смахивает их в сторону. Нечто подобное мы видели в Galaxy S4: жестикулируя перед дисплеем, пользователи могли переключать треки в плеере, листать вверх-вниз страницу в браузере и отвечать на звонок.

За работу системы управления жестами в Galaxy S4 отвечали инфракрасные датчики. Сравнивая ИК-свет, отражавшийся от руки в каждый из сенсоров, система могла отследить жест без прикосновения к экрану. Однако в LG наверняка применят более совершенную технологию, чем Samsung в смартфоне шестилетней давности.

В компании сообщили, что больше о новой разработке расскажут на пресс-конференции LG Premiere, которая пройдет 24 февраля в рамках выставки Mobile World Congress 2019.

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Вероятно, функция бесконтактных жестов будет задействована во флагмане LG G8, который может быть анонсирован на том же мероприятии. Ему приписывают основной 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,5:9, процессор Snapdragon 855, порт USB-C, 3,5-мм аудиовход для наушников и две основные камеры. По слухам, новая модель внешне практически никак не будет отличаться от предшественницы, однако в LG могут попробовать завлечь покупателей другими инновациями вроде бесконтактного управления.

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