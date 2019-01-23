2-е поколение беспроводных наушников Apple AirPods будет включать "функции для отслеживания состояния здоровья". Релиз новинки намечен на первое полугодие 2019-го, сообщает DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники.

Можно предположить, что крошечный акселерометр, встроеннный в Apple Watch 2, мог бы отслеживать движения головы и тела, выступая в роли вспомогательного источника данных к Apple Watch и iPhone. Как вариант, в устройство может быть встроен собственный оптический пульсометр, однако малый объем батареи "ушей" вряд ли позволит реализовать эту идею.

Помимо этого, источники DigiTimes опровергли, что Apple свернула проект зарядной станции AirPower. По словам информаторов, выход гаджета "неизбежен", а случится это "позднее в 2019 году". Напомним, что "коврик", который мог бы заряжать одновременно до трех устройств, в Apple обещали выпустить в 2018 году, но этого так и не произошло. Предположительно, аппарат оказался слишком сложным для производства.

AirPods — самый популярный аксессуар Apple в истории — вышли в конце 2016 года (читайте наш обзор). Как ожидается, 2-е поколение наушников оснастят улучшенным беспроводным чипом W2 и функцией беспроводной зарядки, а пользователи смогут активировать ассистентку Apple фразой Hey Siri ("Привет, Siri"), не прикасаясь к устройству. Сейчас, чтобы вызвать "умную" помощницу, нужно дважды дотронуться до корпуса AirPods. Помимо этого, новая модель будет поддерживать беспроводную зарядку.

О выходе AirPods 2 в начале 2019-го ранее сообщали аналитик TF International Securities Мин Чи Куо и Bloomberg. По сведениям агентства, новинка будет рекламироваться в качества более дорогой и продвинутой модели, чем 159-долларовые AirPods 1-го поколения.