Самолетостроительная компания Boeing отчиталась об успешном завершении первого испытательного полета "летающего такси". Концерн показал, как прототип его пассажирского электрического судна умеет взлетать по вертикали, зависать в состоянии свободного парения и садиться.

Испытания прошли в Манассасе (штат Вирджиния). Пока летательный аппарат находится в воздухе, инженеры Boeing проверяли работу его автономных функций и систем наземного управления. Начало может показаться скромным: "аэромобилю" еще только предстоит освоить полеты в горизонтальной плоскости. Однако Boeing, за год продвинувшаяся от концептуального проекта до рабочего прототипа, — пока единственная компания, показавшая свою разработку в деле.

