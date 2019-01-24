Компания Waymo — бывшая "дочка" Google, выделившаяся в самостоятельную структуру холдинга Alphabet, — построит на юго-востоке штата Мичиган фабрику, на которой "неумные" автомобили будут переоборудоваться в автономные. Инвестиции в проект оцениваются в $13,6 миллиона. Еще $8 миллионов фирма получит в качестве гранта от властей штата, сообщает Reuters.

На фабрике будут производиться машины-беспилотники, которые отвечают условиям четвертого уровня автономности по классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE), не предполагающего активного участия человека в управлении транспортным средством. Установкой софта и поставкой комплектующих для самодвижущихся "гугломобилей" займется Magna International, производством самих машин — партнеры Waymo.

Сейчас в Мичигане на Waymo работает около 20 человек. Ожидается, что реализация проекта приведет к созданию 100–400 новых рабочих мест: к нему будут привлечены инженеры, эксперты по эксплуатации, координаторы автопарка и другие специалистов.

В Waymo сообщили, что Мичиган был выбран в качестве площадки из-за "великолепных снежных условий", подходящих для испытаний автономных систем. Ранее о планах производить "умные" автомобили на заводах этого штата заявили в General Motors и Ford Motor Company. У GM штаб-квартира расположена в столице Мичигана — Детройте, у Ford — в Дирборне, пригороде Детройта.