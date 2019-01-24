Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров скоро представит блокчейн-платформу Telegram Open Network, или коротко TON. Об этом пишут профильные сайты криптовалют. Сейчас TON готов примерно на 90%, а в марте будет представлена рабочая версия платформы – Mainne.

В прошлом году команда мессенджера Telegram привлекла $1,7 млрд от инвесторов для создания блокчейн-платформы, которая будет обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Использоваться в системе будет собственная криптовалюта Gram.

Xiaomi показала свой первый складной смартфон. Демонстрацию провел президент компании Лин Бин в своем аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter. В отличии от самых распространенных вариантов гибких устройств типа модели Samsung, смартфон Xiaomi складывается не пополам а втрое. Подробности – в программе Вести.net.