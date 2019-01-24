"Яндекс" выпускает бортовой компьютер для автомобилей, который журналисты уже окрестили "убийцей" обычных автомагнитол, и это еще одна аппаратная новинка от интернет-компании.

"Яндекс.Авто" представляет собой небольшое устройство для легковых машин с голосовым управлением и сервисом "Яндекса", которым можно пользоваться в пути. Система подскажет сколько часов ехать до нужной точки и поможет построить маршрут или узнать прогноз погоды.

Надо сказать, что еще в 2017 году "Яндекс" подписал меморандум о сотрудничестве с автопроизводителями и примерно с осени того же года новые машины получают "Яндекс.Авто" сразу на заводе-изготовителе. Подробности – в программе Вести.net.